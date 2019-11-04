Штраф за уклонение от армии может вырасти в десять раз

Штраф за уклонение от срочной службы в армии могут увеличить с 250 до 2,5 тыс. грн. Инициативу озвучили в управлении персоналом штаба командования Сухопутных войск.

Предложение передадут в Главное управление персоналом Вооруженных сил Украины.

- 250 гривен - это не наказание, - говорит офицер отдела комплектования управления персоналом военной части А0105 Юрий Терез, 56 лет. - Еще есть статья в законе "О воинской обязанности и военной службе". Согласно статье полиция должна заниматься поиском и доставкой тех, кто уклоняется. Предлагаем обязать правоохранителей это выполнять. Потому что такая работа не в компетенции Вооруженных сил.

- Если человек не хочет служить, то никакие штрафы не заставят его это сделать, - говорит военный эксперт 47-летний Дмитрий Снегирев. - Если мы хотим развивать профессиональную армию и соответствовать стандартам НАТО, то должны идти другим путем. Военнослужащие и правоохранители только отвлекаются от выполнения своих обязанностей, задерживая призывников. И от того, что человека выловили на улице и загнали в армию, качество службы не улучшится. Штрафы не изменят систему. Найдутся другие методы уклонения. Вырастут суммы взяток работникам военкоматов.