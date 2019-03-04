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вторник, 05 марта 2019 00:05

"Стену" на границе с Россией достроят в 2021-м

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По проекту "Стена", до 2021 года планируется закончить инженерное обустройство границы с Россией.

- В течение 2015-2016 годов на реализацию этого проекта было выделено 1,3 миллиарда гривен, - рассказывает помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, 41 год. - За эти средства уже оборудованы и оснащены около 30 процентов протяженности российско-украинской границы.

В 2019-м из государственного бюджета выделят 400 млн грн на инженерно-техническое обустройство. За эти деньги установят комплексы видеоконтроля и сигнализации. Реконструируют помещения для подразделений охраны границы. Оборудуют 50 км противотранспортных рвов и 40 переходов на сложных участках.

- "Стена" защищает от небольших групп нарушителей границы, таких как контрабандисты, и им подобных. Она может сдержать российских боевиков лишь на несколько часов, если они пойдут в наступление, - говорит военный эксперт Игорь Романенко, 65 лет. - "Стена" нужна, но надо знать правильное для этого время. Если мы хотим восстановить границу и суверенитет, сосредотачиваться надо на Вооруженных силах. Ни разу им не выделили три процента от валового внутреннего продукта, хотя это предусмотрено законом. А "Стену" все равно бы постепенно построили.

В сентябре 2014 года президент Петр Порошенко поручил начать строительство "Стены". Она предусматривает 1,5 тыс. км траншей и ходов сообщения, 8 тыс. окопов для техники, 4 тыс. блиндажей и создание 60-километрового заграждения. Проект реализуется в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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