Сожгли зал с игровыми автоматами

11 мая в четыре утра в помещение "Национальной лотереи" в райцентре Золотоноша Черкасской области бросили бутылку с зажигательной смесью. Здание загорелось, там сгорел посетитель, местный Николай Пилипенко. Обгорели кассир Роман Петриченко и охранник Александр Беспальчев.

Утром возле заведения собираются люди. Помещение почерневшее от копоти, окна разбиты. Тротуар перекрыт заградительными лентами. Прохожие останавливаются, заглядывают внутрь.

- Сгорело - и слава Богу, - говорит мужчина в светлой куртке.

Игорный зал размещался на первом этаже двухэтажки. Над ним - музыкальная школа. Поднимаюсь туда. Всюду пахнет паленым, с потолка капает вода. Работники выносят на улицу ударные инструменты. В актовом зале стены в саже, прогорел пол. Сквозь дыры в нем видно зал лотереи.

- Чтобы потушить огонь, спасатели лили воду с крыши. Туда пламя тоже добралось, - говорит преподаватель Станислав Иванилюк. - Залили все. Прошлым летом делали капитальный ремонт крыши, потолка, актового зала. Все пропало.

Напротив лотереи - магазин цветов. Его тоже зацепило огнем. В помещении вздулась крыша, пламя повредило стену.

- Пришла на смену в восемь утра, - рассказывает продавщица Наталия Пауль, 34 года. - Ночью здесь спал сын владельцев. Проснулся, когда приехали пожарные. Хозяева сказали подсчитать, сколько букетов сгорело. На прошлой неделе лотерею уже пытались сжечь. Под двери бросили канистру с бензином. Охранник тогда потушил.

К магазину подъезжают двое мужчин. Сдирают поврежденную крышу.

- Погибшего Кольку я знал. Мой дружок, - рассказывает мужчина из толпы. - Нигде не работал. Какую-то копеечку заработает - и несет сюда. У него мать осталась.

- Здесь недавно другое игорное заведение было. У меня зять оттуда не вылезал. Выгнали его. Говорят, что здесь по 200-400 тысяч за ночь проигрывают, - говорит женщина.

Люди постепенно расходятся.

- К нам привезли двух мужчин 1978-го и 1980 года рождения. Один был без сознания, у него 90 процентов ожогов тела. Очень глубокие, - говорит Татьяна Козлова, заместитель главного врача Золотоношской райбольницы. - У второго обожжено лицо, руки и ноги. Обоим четыре часа капали обезболивающее. Утром отвезли в Черкасский ожоговый центр.

Сгоревшее заведение работало легально.

- Имеют все разрешения и лицензии, - говорит начальник местной полиции Александр Охрименко. - О преступлении пока говорить ничего не буду. Определенные наработки есть.