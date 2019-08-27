Сожгли 27 тысяч свиней

На одной из крупнейших свиноферм в Украине - предприятии "Галичина-Запад" - вблизи села Кавське Стрыйского района Львовской области обнаружили вспышку африканской чумы. В трехкилометровой зоне фермы объявили 40-дневный карантин.

Обустроили семь котлованов для утилизации свиней. В трех сжигают туши. Утилизировали 27 тыс. животных, говорят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области. Всего поголовье насчитывает более 90 тыс. свиней. Уничтожить надо всех.

Также ограничили движение транспорта в рамках карантина, сообщает ДСНС.

- Организовали два барьера - со стороны трассы Киев - Чоп, второй - от села, - говорит начальник Стрыйской районной больницы Роман Гаразд. - Для людей эта болезнь угрозы не представляет.