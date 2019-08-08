Составили словарь устаревших слов из произведений Пантелеймона Кулиша

Институт языкознания имени Александра Потебни опубликовал в соцсети "Фейсбук" словарь устаревшей и редкой украинской лексики XIX ст. Приурочил это к 200-летию со дня рождения писателя Пантелеймона Кулиша. В его произведениях много слов, которые сейчас не употребляют.

В сборник вошли, например, "гайдабура" — шалун, "розчовпати" — понять, "товпига" — толстый человек, "хурдига" — тюрьма, "нетяга" — нищий, "паливода" — отчаянный, "казюка" — насекомое, "ворохібини" — бунт, "упиряка" — упрямый человек, "яса" — огласка.

— Советская власть боролась с уникальными украинскими словами. Их изымали из словарей, — говорит языковед Лариса Масенко, 76 лет. — Пропаганда утверждала, что они присущи лишь Галичине и имеют националистическую окраску. Поэтому выходили из обихода.

Кое-что сохранилось лишь в отдаленных селах в Западной Украине. Там еще можно услышать "дзегар" — в значении часы.

— Современные писатели и журналисты возвращаются к устаревшим словам, потому что они делают язык разнообразнее, — добавляет исследовательница. — Их можно встретить в новых произведениях. Бывает слова получают другие значения. Раньше диван использовали в Восточной Украине, а "фотель" — в Западной. Теперь считают, что "фотель" — это мягкий диван.