Составили портрет типичного боевика

4 тыс. кадровых военных России и почти 30 тыс. боевиков воюют на Донбассе. Из них более трети-россияне. Контрразведка Службы безопасности Украины составила стандартный портрет типичного россиянина-"добровольца", который принимает участие в боевых действиях.

– В основном, это люди, которые не смогли или не захотели реализоваться в условиях современной жизни, часто меняли места работы, – говорят в контрразведке. – В основном те, кто не имеют собственной семьи, ограничены материально, злоупотребляют спиртным. Не умеют наладить отношения с окружением, во всех бедах обвиняют других, а не самих себя. По натуре агрессивны. Имеют за плечами судимости, проблемы с правоохранительными органами и непогашенные банковские кредиты.

Отдельной категорией наемников являются так называемые идейные.

– Как правило, это бывшие военные, которые испытывают ностальгию по временам Советского Союза, убеждены в хорошей сказке о "дружбе братских народов". Некоторые из них действительно считают, что с украинской стороны воюют американцы, поляки, литовцы и кто угодно, чтобы навредить России и ее интересам, – рассказывает разведка.