Солдат учат штурмовать города

Вооруженные силы Украины учатся брать штурмом города. Специальный учебный комплекс "Бой в населенном пункте" возвели на Яворовском полигоне на Львовщине.

Это несколько улиц с многоэтажками и магазинами, которые можно штурмовать. Также сооружают шахту, торговый центр, отель и банк, изображающие полноценный город. Одновременно днем могут заниматься до трех рот. Ночью — одна.

— Срок обучения одного подразделения составляет две недели, — говорит Владислав Пономарев из Сухопутных войск. — В следующем году по этой программе подготовим от восьми до 12 батальонных тактических групп.

Каждая бригада прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели отрабатывала навыки здесь. Первый подраздел, который прошел подготовку — 72-я механизированная бригада им. Черных Запорожцев.