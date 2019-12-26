Сняли депутатскую неприкосновенность

Закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная Рада приняла 3 сентября. Начнет работать 1 января 2020-го.

Однако в Уголовном процессуальном кодексе осталось требование: разрешение на привлечение депутата к ответственности должен дать парламент. 18 декабря Рада лишила себя права давать разрешение на задержание или арест народных избранников. Документ приняли с поправкой фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь": депутат не несет юридической ответственности при исполнении полномочий.

— Это означает, что он может делать что угодно в стенах парламента, — заявила депутат от "Голоса" 34-летняя Александра Устинова.

Ходатайство о задержании, обыске или прослушивании нардепа отныне будет рассматривать следственный судья апелляционного суда. В вопросах коррупции — следственный судья Высшего антикоррупционного суда. Согласовывать — генеральный прокурор. И только он имеет право открывать производства против нардепов.

Процесс усложнили, считают в Центре противодействия коррупции. Потому что генпрокурор — ставленник президента. И если он не внесет данные по делу в Единый государственный реестр — расследовать деятельность нардепа будет невозможно.

4 октября парламент разрешил Национальному антикоррупционному бюро и государственному бюро расследований прослушивать нардепов.