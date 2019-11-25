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вторник, 26 ноября 2019 00:51

Службы такси требуют доплачивать за детское автокресло

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За каждое установленное в салоне детское автокресло некоторые службы такси начали брать дополнительную плату в 30-50 грн. Часть служб отказывается брать пассажиров с детьми, чтобы не платить штраф.

— Такси в холодное время года всегда было спасением во время поездок с детьми к матери, — говорит сумчанка Ксения Грынык, 32 года. У нее 10-летняя дочь и 2-летний сын. — В службе такси к основному тарифу добавили еще по 50 гривен за каждое автокресло.

Из пяти самых популярных сервисов по заказам такси в Киеве в двух можно заказать транспортное средство с детским автокреслом. В службе "Шансон" такие автомобили есть, однако за дополнительные 30 грн. У "Элит-такси" машин со специальными креслами нет. В сервисе предлагают родителям пристегивать детей ремнями безопасности. Если такую машину остановят, то пассажир никакой ответственности нести не будет, обещают диспетчеры.

В приложении "Уклон" о желании получить машину с автокреслом нужно указывать в уточнениях для водителя. Сейчас такая услуга дополнительно не оплачивается. В сервисе "Убер" также нужно уточнять.

Столичные владельцы автомобилей с креслами, чтобы помочь родителям без машин, создали группы в соцсетях. Предлагают помощь в перевозке детей по минимальным тарифам такси без дополнительной доплаты за кресло.

Закон об обязательной перевозке детей в автокреслах вступил в силу 20 ноября. Сумма взыскания за первое нарушение составляет 510 грн, за повторное — 850 грн.

Автор: Соломия ЦУРА
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