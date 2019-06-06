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пятница, 07 июня 2019 07:40

"Следующая трагедия - вопрос времени"

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- Дело об убийстве полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова могут довести до суда в таком виде, что он будет вынужден отпустить виновников или ограничится условным наказанием. Это означает, что судебная система сознательно примет на себя основную волну общественного возмущения, - говорит философ 59-летний Алексей ПАНИЧ.

Полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно ранили Кирилла, когда стреляли по банкам. Это произошло 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области. 3 июня мальчик скончался. На следующий день по городам страны прошли около 20 митингов под управлениями полиции. Активисты требовали наказать виновных.

- Люди видят полицейских-преступников и погибшего мальчика, - продолжает Алексей Панич. - В правовом смысле все сложнее. Многое зависит от работы следствия - что именно ему удастся установить. Если полицейских отпустят, это не будет означать на 100 процентов, что дело тормозят правоохранители. Просто обстоятельства непреодолимой силы - когда не понятно, кого именно судить.

Предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство". Но понятно, что это была случайность. Однако именно такая трактовка дела увеличивает вероятность, что суд оправдает обоих.

В Великобритании на охоту поехали двое мужчин. Один из них попал в человека, и его выстрел был смертелен. Суд не смог установить, кто именно выпустил пулю. Наказали обоих. В Советском Союзе при Сталине тоже охотились двое. Один неумышленно застрелил человека. Советский суд не смог установить, кто именно сделал выстрел. Оправдал обоих, опираясь на презумпцию невиновности.

Общество должно давить на власть. Но не на уровне этого конкретного случая. Потому что это - опасная ситуация. Социум требует наказать виновных и сам решает - кого именно. Общественность не должна указывать власти на преступников. Это разрушает систему правосудия. Стимулирует власть поступать противозаконно, чтобы удовлетворить требования людей.

Надо добиваться глубокой реформы правоохранительных органов. Чтобы граждане имели больше оснований доверять обновленной полиции. На практике есть два люстрированных полицейских. Они спокойно возобновились в должностях через Окружной административный суд. Видим недореформированную систему в разрезе.

Чтобы ее изменить, нужно много времени. Улучшать гражданское сознание украинцев. На примере каждого такого случая надо говорить о системных проблемах. Освобождение или посадка отдельных людей - это разовые затычки. Следующая трагедия - вопрос времени, если власть и общество не будут пытаться изменить систему.

Не стоит сравнивать убийство Кирилла Тлявова с событиями во Врадиевке (в 2013-м двое офицеров милиции и таксист изнасиловали и пытались убить местную Ирину Крашкову в поселке Врадиевка Николаевской области. Событие вызвало массовые протесты. - ГПУ). Это была ситуация тотальной, вызывающей безнаказанности. Все покрывали всех, когда вина была очевидна. В Переяславе подозреваемых полицейских арестовали, им предъявлено обвинение. Нет глобального ощущения круговой поруки.

Горе-полицейских будут наказывать по политическим соображениям. Думаю, это будет советский вариант судопроизводства. То есть суд оправдает обоих подозреваемых или ограничится символическим наказанием. Есть основополагающие базовые конституционные права каждого гражданина, несмотря на то, преступник он или нет. Полицейские получат оправдательный приговор. А обществу придется жить с тем, что не всякое преступление может быть наказано.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Голосов: 1316
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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