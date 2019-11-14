Школьники будут бесплатно путешествовать по стране

100 тысяч украинских детей смогут посещать достопримечательности за государственные деньги. Будут путешествовать по программе "мобильности" школьников.

Каждая пятая школа будет отправлять учеников в бесплатную поездку. На это в госбюджете заложили 500 млн грн. Цель проекта - дать детям возможность изучать культуру и особенности Украины.

- Сейчас в образовании много насущных проблем, требующих финансирования. Например, плохое материально-техническое обеспечение или мизерная зарплата учителей. Однако для их решения в правительстве не находят денег, - говорит шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой, 56 лет. - Инициатива неплохая. Но не первоочереднаяя. Сомневаюсь, что это изменит сознание людей на Востоке или Западе. Такой программой не остановим отток людей из Украины. Потому что основная проблема - в плохой экономической ситуации и финансовом положении украинцев.

Сейчас для путешествий школьники пользуются отдельными льготами. К программе привлекут детей с временно оккупированных территорий Украины.