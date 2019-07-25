"Сказала, что у ее мамы рак, может умереть. И пропала"

В Запорожье разыскивают 32-летнюю Веру Квашенкину, руководителя туристического агентства "Шандры-Мандры". В конце июня исчезла с деньгами клиентов.

- Сейчас есть 17 заявлений, - говорит Екатерина Людвик из областной полиции. - Расследуем мошенничество, женщину разыскиваем.

Следователи устанавливают, сколько денег унесла Вера Квашенкина. По предварительным подсчетам, около $300 тыс. – 7,8 млн грн. Однако не все клиенты агентства знают, что их денег нет - большинство покупали путевки за шесть-восемь месяцев по системе раннего бронирования. За одну платили от 20 до 150 тыс. грн.

- Мы с мужем и двумя детьми 12 июля должны были улететь в Турцию. За путевку отдали 45 тысяч гривен. Но Вера пропала, - рассказывает одна из пострадавших Анна Севастьянова, 36 лет. - Двое коллег мужа тоже купили путевки, один - еще зимой.

- Я Веру знаю 10 лет, она всегда оформляла мне путевки. Еще когда работала в другом турагентстве. И никогда не было проблем, - добавляет 32-летняя Ольга Пронина. - В декабре прошлого года я забронировала путевки. 27 июня должны были лететь в Турцию с детьми и родителями. За путевки заплатила 120 тысяч гривен. Полгода рассказывала малым, как мы полетим на самолете, будем купаться в море. Но 25 июня Вера приехала ко мне. Сказала, что тура нет, деньги вернет. И исчезла.

Некоторым клиентам Вера Квашенкина вернула деньги. Люди убеждены: брала у одних, чтобы вернуть другим.

- Мы с Верой сотрудничали 3 года. Я со своей семьей летала от нее 10 раз. И никогда такого не было, - рассказывает Светлана Миронова. - А здесь она звонит, говорит, что у ее мамы рак, может умереть. Попросила одолжить денег. В конце мая я перекинула ей 12 тысяч. Она обещала отдать через две недели. 26 июня прислала тысячу гривен и пропала.

Офис агентства "Шандры-Мандры" на просп. Металлургов закрыт. На двери висит письмо.

"Сообщаю о возникновении тяжелого финансового положения и невозможности выполнения обязательств в полном объеме. Я пыталась стабилизировать ситуацию. Но в связи с усилением давления на меня и семью, шансов на продолжение деятельности и возмещение убытков потерпевшим по месту жительства нет. Вынуждена сменить род деятельности и место жительства. Все заработанное буду отдавать", - написала Вера Квашенкина.

Пострадавшие выяснили, что 28 июня Вера уехала из Украины. Может находиться в Египте.