Сильные морозы не вернутся

С 21 января потеплеет во всех регионах. Днем будет 0... + 5°C, на юге может дойти до +10°C. Местами будет идти дождь со снегом, прогнозируют синоптики.

"Будет другая воздушная масса теплая, атлантическая. Со значительными скачками атмосферного давления и температуры. Градусы подобреют, снег расквасится, реки начнут таять, водные потоки заполнят дороги и тротуары", — пишет синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

Оттепель продлится до конца января. В первые дни февраля ночью ожидаем -2...4°C.

— А днем будет около нуля, — говорит народный синоптик Леонид Горбань, 82 года. - С 5 февраля будет доходить до 9 градусов мороза. Ближе к 20 числам температура опустится еще на 3 градуса.

В последние дни февраля будет оттепель. Днем -1 ... 2°C, ночью -3 ... 4°C.

— 29-30 января ожидаются снег с дождем. В первые три дня февраля - снег. 6-10 числа пойдет мокрый, - добавляет Горбань. — По моим подсчетам, в январе выпадет 30-38 миллиметров осадков. В феврале — 20-27 миллиметров.