Сигареты могут подорожать

Третью неделю не работает табачная фабрика в райцентре Прилуки Черниговской области. Работу приостановили, потому что правительство приняло поправку к закону №1049. Согласно документу, производители сигарет должны продавать продукцию оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% ее стоимости в розничной торговле.

Поправка делает производство табака нерентабельным, говорят в компании. Потому что из заработанного на продажах нужно будет отдавать 65% на оплату акцизных марок и налогов. Оставшихся средств не хватит на производство и зарплаты.

Если ситуация не изменится, то с ноября производители могут поднять цены на сигареты в среднем на 7 грн за пачку. С 2020 года - на 14, говорят в ассоциации "Укртютюн".

- Украина взяла на себя обязательства перед Евросоюзом выровнять цены на табачную продукцию и алкоголь, - говорит экономист Андрей Новак, 46 лет. - Но поднятие должно быть поэтапное. Для этого есть пятилетний план повышения акцизов. Учитывая это, табачные фабрики разрабатывают собственные бизнес-планы. Теперь же правительство хочет поднять акцизы быстрее, чем было предусмотрено.

Табак и алкоголь сейчас дорогие по сравнению с доходами украинцев. Компании это понимают, поэтому и заявили о намерении закрыть фабрики в Украине.

Прилуцкая фабрика принадлежит корпорации "Бритиш Американ Тобакко". На предприятии работают почти 500 человек. Компания - среди крупнейших налогоплательщиков Украины. В прошлом году перечислили в бюджет 16,5 млрд грн.

23 октября премьер-министр Алексей Гончарук встретился с представителями табачных компаний.

- Мы услышали от главы правительства понимание ситуации на рынке и желание решить проблему. После отмены поправки к закону №1049 сможем возобновить производство в Прилуках и вернуть сотни сотрудников и подрядчиков к работе, - говорит Роман Богун, руководитель украинского пресс-офиса "Бритиш Американ Тобакко".