Сгорел склад боеприпасов оккупантов

В Куйбышевском районе оккупированного Донецкая утром 25 сентября сгорел склад боеприпасов боевиков. Его обустроили на заводе алюминиевых изделий.

- Осколки долетали до жилого сектора, - говорит 59-летняя Мирослава Кузьменко из Донецка. - Людей не эвакуировали, потому что нет пострадавших. Только сказали, где есть приемные пункты. В городе их открыли три, два - в школе, один - в доме культуры.

Оккупанты окружили ближайшие жилые сектора.

- Никого не выпускают даже с местной пропиской, - продолжает Кузьменко. - Общественный транспорт не ездит, боевики его разворачивают. Пожарных также не подпускают, потому что может быть еще серия взрывов.