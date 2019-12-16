Сергей Михальчук погиб, прикрывая товарища

14 декабря в районе Светлодарской дуги в Донецкой области погиб сержант бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Сергей Михальчук, 21 год. Пал во время артиллерийского обстрела, который вели боевики по украинским позициям.

- Во время взрыва сержант Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом собрата, - говорит Андрей Кулиш из бригады. - Несмотря на юный возраст, Сергей достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин.

За проявленный героизм Сергея Михальчука представят к государственной награде. Дома в Харькове у него остались родители и старший брат.

Бригада быстрого реагирования создана в 2016 году. Базируется в поселке Гостомель Киевской области. Выполняет боевые задачи в районе Зайцево в Донецкой области и на Светлодарской дуге.