Сергей Дычек подорвался на мине

5 января погиб боец 130‑го отдельного разведывательного батальона Сергей Дычек, 47 лет. Автомобиль, в котором ехал, взорвался на мине возле хутора Вольный на Луганщине. Еще один военный был ранен.

Сергей Дычек стал первым погибшим украинским воином в 2020 году. Жил в райцентре Волочиск Хмельницкой области. На войне с 2014-го. У него остались мать, жена и двое сыновей.

5 января снайпер оккупантов застрелил старшего солдата 43-летнего Сергея Рацуна, механика-водителя 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

В начале 2014 года Сергей Рацун мобилизовался в ряды 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Воевал в Дебальцево.

В мае 2016-го присоединился к 93-й бригаде, участвовал в боях в Крымском, Новотроицком, вблизи Авдеевки на Донетчине.

Сергей Рацун родом из села Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области, жил в Славуте. Остались мать, брат и дочь.

93-я бригада с декабря держит оборону в Крымском.