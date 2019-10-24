22 октября на столичной ул. Пушкинской от осколков гранаты погиб ветеран российско-украинской войны 53-летний Виктор Дегтярев с позывным "Сэнсэй". Смертельное ранение получил и киевлянин Михаил Микитин, 42 года. Также несколько осколков попали в девушку, которая стояла через дорогу.

Мужчины сидели на ступенях здания Национального союза композиторов Украины. В руках у Дегтярева якобы было взрывное устройство, по словам свидетелей. Оно неожиданно сработало.

— Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой. Мы осмотрели место происшествия. Обнаружили остатки алкогольных напитков, — говорит руководитель столичной полиции Андрей Крищенко, 46 лет. — Также по месту проживания погибшего ветерана изъяли запал от боевой гранаты.

— Я не знаю, что спровоцировало взрыв. Мы около 18:00 встретились у кафе, общались 20 минут, — говорит товарищ Сергей Тищенко. "Сэнсэй" был при памяти, трезвый. Рассказывал, что начал перевозить вещи детей.

Виктор Дегтярев родом из России. С начала 2000-х он с семьей жил в Киеве. Был тренером по китайскому рукопашному бою саньда в Федерации кунг-фу.

Когда началась война — собрал группу "Купол" из ветеранов морской пехоты и спецназовцев. Занимался разведкой в добровольческом батальоне "Донбасс" Национальной гвардии.

"Именно "Купол" был впереди в первом бою батальона в ходе Иловайской операции, — пишет журналист Юрий Бутусов в "Фейсбуке". — 10 августа вблизи села Третяки противник устроил засаду. Погибли пятеро наших воинов. А Виктор выжил. Он принял на себя автоматную очередь. Пули разорвали правую руку, оторвало два пальца".

Участником боевых действий Дегтярева признали в 2017-ом. В прошлом году 7 августа Виктор получил вторую группу инвалидности.

Последние две недели Дегтяревы жили в помещении, которое арендует благотворительный фонд "Купол". Виктор — его основатель.

- Своего жилья у семьи нет. Вместе с ним в офисе жила жена Александра, 14-летний сын и 5-летняя дочь, которая едва оправилась от пневмонии, — говорит Бутусов. — Старшей дочери 17 лет, она уехала учиться за границу.

Побратим подорвал себя гранатой

Ветерана войны Валентина Гонтара из группы "Купол" нашли мертвым 4 августа 2017 года недалеко от озера Нивка в дачном поселке Катериновка на окраине Киева. У него были многочисленные травмы лица, рук и груди.

Полиция предположила, что мужчина совершил самоубийство, легши на гранату. Родные и близкие не согласились с версией о суициде. Стражи порядка переквалифицировали дело с самоубийства на убийство. Однако расследование в этом направлении не продвинулось.