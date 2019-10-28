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вторник, 29 октября 2019 07:50

Семь человек заболели дифтерией в течение недели

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В Украине зафиксировали вспышку дифтерии. Диагноз подтвердили у четырех студентов Ужгородского национального университета. Еще 11 госпитализированы как носители.

В Киеве заболел 9-летний школьник. Сначала ему поставили диагноз ангина. Во время бактериального исследования выявили дифтерию. Ребенок учится в лицее №303 на ул. Драгоманова в Дарницком районе. Его 3-й класс отправили на карантин. В помещении учебного заведения и в квартире семьи сделали дезинфекцию. Больной контактировал с 45 людьми. Среди них 36 детей.

- Мальчик находится в инфекционной больнице с матерью. Его состояние стабильное. Других случаев в лицее не зафиксировано, - рассказывает директор учебного заведения Ольга Перепелица, 42 года. - Есть справка, что ребенок был привит. Но не могу сказать, настоящие ли данные.

Также заболела 35-летняя киевлянка. Ей ввели последнюю в столице дозу противодифтерийной сыворотки. Болезнь подтвердили и у 47-летнего пациента из Тернопольщины. Мужчина делал прививки в позапрошлом году. Однако получил одну дозу вакцины вместо восьми необходимых. Производимых антител в организме было недостаточно для борьбы с возбудителем.

- Болезнь развивается стремительно. Когда заболело горло и в течение суток домашнее лечение не помогло, следует обращаться к врачу уже вечером. Не ждать утра, - предостерегает столичный инфекционист Елена Тарасова, 35 лет. - Сыворотка от токсигенного штамма поможет в первые трое суток. Иначе есть риск летального исхода. Его вероятность - 50 процентов.

- Дифтерия опасна осложнениями, - продолжает. - Токсин попадает в кровь, нарушает синтез белка клетками. Это приводит к их гибели. Под угрозой - сердце, почки, нервная система.

Последний раз вспышка дифтерии произошла в 1990-х. Из 20 тыс. больных 700 умерли.

- Взрослые в основном небрежно относятся к вакцинации, - говорит 52-летняя Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Александра Богомольца. - Поэтому имеем слабый коллективный иммунитет. В Европе по-разному ревакцинируют население. Во Франции и Португалии - в 25, 45, 65 лет. В Словакии - раз в 15 лет, в Испании в 16 лет, затем - в 65. Нидерланды, Финляндия, Исландия, Мальта, Чехия, Дания, Хорватия и Венгрия не делают прививок взрослым.

Сыворотка не гарантирует успешного лечения дифтерии. Риск летального исхода - почти 20%.

- Это крайнее решение, когда не удалось избежать инфицирования, - говорит Станислав Грещишин, 27 лет, руководитель патронатной службы Министерства здравоохранения. - В Украину не завозили противодифтерийных сывороток, потому что закончился срок действия предыдущих. Но Всемирная организация здравоохранения поставила в качестве гуманитарной помощи 190 доз. Их распределили по регионам.

Вакцин в стране достаточно. Они бесплатны. Чтобы сделать прививку, надо обратиться к терапевту, с которым заключена декларация.

"Если вы взрослые, но не были ранее вакцинированы или у вас нет записей о прививках, необходимо трехкратная вакцинация АДС-М, - пишет в "Фейсбуке" Ульяна Супрун, 56 лет, бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения. - Между первой и второй прививками интервал должен составлять месяц. Между второй и третьей - полгода. Взрослым достаточно одной дозы, если получили, по крайней мере, три в детстве. Тогда иммунная память быстро выработает антитела".

Беременным Супрун советует вакцинироваться от дифтерии, столбняка и коклюша в течение второго-третьего триместров. Вводят вакцину в плечо, детям - в бедро. Если препарат попадет в жировую прослойку, иммунитет может не сформироваться. Поэтому прививки не делают в ягодицу.

С возрастом уровень антител уменьшается

Дифтерия - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем через предметы обихода, посуду и игрушки. Токсин поражает гортань и бронхи. Подтвердить дифтерию могут только лабораторные исследования. Пациентов с этим диагнозом госпитализируют в инфекционные отделения. Там начинают вводить противодифтерийную сыворотку. Также назначают антибиотики, противоаллергические средства, кровезаменяющие препараты и витамины. Единственный надежный способ уберечься от дифтерии и уменьшить осложнения - сделать прививку. Вакцину вводят детям в 2, 4, 6 и 18 месяцев. Также в 6 и 16 лет. Со временем уровень антител уменьшается, поэтому необходима повторная вакцинация - каждые 10 лет. Так организм будет наготове, когда в него попадет возбудитель дифтерии.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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