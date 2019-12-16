Селяне самостоятельно ремонтируют 200-летний дворец

В селе Тимановка Тульчинского района Винницкой области местные жители самостоятельно восстанавливают дворец-усадьбу графа Шереметьева. Постройке более 200 лет.

В особняке раньше был противотуберкулезный санаторий. Сейчас дворец пустой. Крыша дырявая, отпадает штукатурка. Селяне сносят кирпич, краску, доски. Ремонтируют совместно.

- К нам часто приезжают туристы, потому что у нас девять объектов культурного наследия, которые занесены в реестр недвижимых достопримечательностей области, - говорит староста Тимановки Руслан Бомбело, 44 года. - Мы просили у государства средства на восстановление усадьбы. Но дворец не имеет общегосударственного значения, поэтому денег для него не дали. Наша община оплачивает трех охранников дворца и садовника. Ухаживает за парком площадью 27 гектаров.

Мы не знаем, сколько средств нужно для полной реставрации памятника, говорят в сельсовете.

Хотят организовать в здании художественный фестиваль и собрать на нем дополнительные деньги для ремонта усадьбы.