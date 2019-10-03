Селяне сами ремонтируют мост

Жители села Петранка Рожнятовского района на Ивано-Франковщине сами ремонтируют мост. Он обвалился в июле, потому что сильное течение повредило бетонные опоры.

— Река делит наше село пополам, — говорит секретарь сельсовета 59-летняя Мария Федорив. — Часть села стала отрезанная. Там живет почти полтысячи человек. Волнуются, что до них не доедут пожарные или "скорая".

Добраться туда можно по другой дороге Однако она длиннее на километр. Крестьяне просили отремонтировать мост чиновников разных рангов. Обращались к кандидату в народные депутаты по своему округу.

— В бюджете денег на ремонт не нашли, — продолжает Мария Федорив. — Кандидат выделил на ремонт 40 тысяч гривен, но их не хватает. Решили доложить сами. У кого есть машина — давали от 500 гривен, пешеходы — сколько могли. Собрали еще 27 тысяч. За них покупаем цемент. Для перекрытия взяли старые плиты. Арматуру и другой металл люди приносят из дома.

Селяне ремонтируют мост в выходные.

— Все сплотились. У кого есть трактор, ездят за шутером. Это такие камни с песком. Наняли кран, он расставил бетонные блоки, — добавляет Мария Федорив. — Районная власть распорядилась пригнать из райцентра экскаватор, чтобы помочь. До ноября все сделаем.