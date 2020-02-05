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четверг, 06 февраля 2020 06:06

"Шеф дал на изучение английского три месяца"

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— Изучала английский, чтобы больше зарабатывать, — говорит 39-летняя Елена Якименко из Киева. Работает в компании по грузовым перевозкам. — Для повышения должен общаться с иностранными партнерами. Шеф дал на изучение языка три месяца.

Елена записалась на курсы. Проучилась две недели и бросила. Наняла репетитора. Через месяц сменила его.

— На курсах занятия трижды в неделю, в группе 15 человек. Две пары рассказывали общие вещи. А потом начался интенсив — задавали заполнять по 10 страниц в спецтетради за раз. Иногда ложилась спать на рассвете, — рассказывает. — С репетитором было меньше домашек и больше общения, но он мог работать дважды в неделю. Слушала аудиоуроки в транспорте и во время обеда — не работает, рассеивается внимание. Пошла на ежедневное репетиторство к студентке-филологу из университета Шевченко. Занимались со мной ежедневно по 2 часа, в воскресенье - час по телефону. Света больше внимания уделяла умению выразить мысль и понимать собеседника. Болтали о погоде, политике, отдыхе, одежде. Чтение и письмо — дважды в неделю.

Елена потратила на репетиторов и курсы 13 тыс. грн. За три месяца научилась разговаривать простыми предложениями, понимать основные слова и обороты.

— Собеседование прошла. Хоть и сказали, что говорю на уровне школьника, но зарплату повысили, — рассказывает. Продолжает изучать язык.

По уровню владения английским в позапрошлом году украинцы занимали 43-е место из 88 неанглоязычных стран.

18% соотечественников знают его на среднем уровне — могут вызвать такси, подсказать дорогу, представиться и передать свои впечатления. У поляков, белорусов и россиян лучшие знания. Таковы результаты исследования международной образовательной компании "ЭФ Эдьюкейшн Фирст".

Разговорный английский для путешествий и объяснения простейших потребностей можно выучить за четыре месяца, говорят специалисты.

— Достаточно знать две-три тысячи слов, популярные фразы. Это осваивают за месяц интенсива, — говорит 40-летняя Анна Позняк, преподаватель английского языка львовского лицея "Галицкий".

— Самый низкий уровень знания английского — А1. Человеку сложно связать слова в предложение, имеет небольшой словарный запас. А2 — когда с ошибками, но рассказывает о себе, может поддержать простой разговор, прочитать фразы или с шаблоном написать деловое письмо. С уровнем В1 можно смотреть фильмы и читать современную литературу. Человек знает грамматику, способен заметить свои ошибки. В2 позволяет читать классические произведения, свободно писать и разговаривать почти на любые темы. С1 и С2-уровни носителей языка.

Для изучения английского важно правильно выбрать методику. И создать англоязычное окружение.

- Сейчас популярно усвоение иностранного через интернет и видео. Но это не очень действенный способ для быстрого изучения. Люди отвлекаются, потому что всегда можно вернуться к курсу или еще раз пересмотреть видео, — говорит Анна Позняк.

— Занятия в группе подходят желающим подтянуть разговорный уровень. Лучше всего, когда в ней два-три человека. Преподаватель может уделить внимание каждому.

Языковое окружение создают благодаря знакомствам в соцсетях. Есть немало групп в фейсбуке, где люди общаются и учатся. Идеальный вариант — просмотр 10-минутных видео с конференции "ТЭД Толк". Выступают талантливые люди. Видео имеют субтитры. Докладывают на разные темы четко и медленно. Ученикам советую сперва внимательно посмотреть видео. Далее включить английские титры и просмотреть снова. Первый раз не всегда успеваешь уловить все слова. Если остаются вопросы, можно запустить ролик в третий раз — с украинскими титрами. В конце обязательно просмотреть без подсказок.

Еще один способ — песни на английском. Главное — выделять в них слова и пытаться перевести. Если не удается, искать значения в интернете.

Через чтение книг сложно учить английский холерикам. Их эмоциональность и нетерпеливость может отбить желание, если не понимать прочитанное.

Ускоряет понимание выделение слов, подобных украинским. Визуалам (людям, которые лучше всего воспринимают и запоминают информацию через зрение, видя. — ГПУ) полезно выписать неизвестные слова или фразы на бумажке и наклеить на видные места. Например, на зеркало в ванной, на холодильнике или стене рядом с компьютером.

Аудиал (воспринимает на слух. — ГПУ) может записывать слова на диктофон и прослушивать. Хороший вариант-заучивать тексты с устойчивыми выражениями. Желательно выписывать их и регулярно повторять.

Помогут и приложения по изучению английского на смартфоне. Например, "Дуолинго" содержит упражнения на лексику и грамматику для разных уровней знаний. Самое главное — не бояться ошибиться в построении предложения или произношении. Потому что из-за этого люди не упражняются. Поэтому и не имеют результата.

Лучше говорить с ошибками, чем не говорить вообще.

Слышать язык надо по два часа ежедневно

— Браться за грамматику стоит не раньше седьмого занятия. Потому что человек потеряет интерес и веру, что у него получается, — рассказывает репетитор по английскому языку 60-летняя Лариса Чернега. 20 лет готовит выпускников к поступлению на специальности перевода.

— Распространенная ошибка — выделять для языка несколько дней в неделю. Тот, кто его учит, должен слышать ежедневно не менее, чем по 2 часа. На некоторых курсах делают акцент на слуховое и зрительное усвоение слов. Это работает не более пяти дней. Человек привыкает к надписям на английском в телефоне, устойчивые выражения в наушниках его уши воспринимают как шум. Это лишь один из временных инструментов.

- С первых занятий стоит учиться описывать бытовые ситуации и употреблять простейшие предложения.

Репетитор берет 200 гривен за урок

Английский изучают на курсах, по видеоурокам, на интернет-занятиях и с репетитором.

Интернет-занятия обойдутся в 3,8 тыс. грн за два месяца.

Курсы стоят в среднем 3,5 тыс. грн за месяц.

Репетиторство — от 200 грн в час.

Месяц с занятиями трижды в неделю — обойдется в 2,4 тыс. грн.

Автор: Соломия ЦУРА
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