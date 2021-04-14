Счета должников будут арестовывать

Министерство юстиции позволило арестовывать счета должников — лиц, которые должны банкам или не погасили штрафы за нарушение правил дорожного движения и неплательщиков алиментов.

Счета заморозят после обращения в финучреждения государственных или частных исполнителей. Деньги автоматически спишут на погашение долгов.

— Это стоило сделать давно. Во всех развитых странах более 40 лет действует эта норма, — говорит экономист Александр Охрименко, 56 лет. — В Украине же после решения судов о взыскании средств должники переводили их в другие банки. Деньги было почти невозможно арестовать. Поэтому замораживать надо быстро.

Банк должен предоставить информацию о счетах должника в течение часа после обращения.

- Исполнитель должен обратиться в финучреждение в электронной форме. Система быстро выдаст по персональным данным все счета. Их сразу арестовывают, - говорит Охрименко. - Далее исполнительный орган должен предоставить распоряжение о списании задолженности. Банк перечисляет средства со счетов. Удобный и действенный механизм. Бегать от уплаты долгов и штрафов больше не удастся.

В Украине должники должны несколько миллиардов гривен, добавляет эксперт.