Самый чистый воздух зафиксировали в семи областях

В Донецкой и Днепропетровской областях - наиболее загрязненный воздух в Украине, по данным Государственной службы статистики. Там зафиксировали в прошлом году больше всего выбросов ядовитых веществ с промышленных предприятий.

Самый чистый воздух на Закарпатье, Волыни, в Ривненской, Тернопольской, Житомирской, Николаевской и Кировоградской областях.

- Показатели зависят от различных типов производства в регионах. Больше всего выбросов идет с металлургических заводов, - говорит доцент кафедры экологии Национального авиационного университета Евгений Бовсуновский, 43 года. - Поэтому проблемы с экологией нужно решать не глобально, а работать с конкретным предприятием, которое является источником загрязнения воздуха.

В Европе существуют аналогичные проблемы.

- Тамошние города страдают от пылевого загрязнения воздуха. А это более весомая проблема, чем у нас. В мире есть карта, благодаря которой можно проверить загрязненность воздуха в реальном времени. В прошлом году и мы начали устанавливать соответствующие датчики в Киеве и Кривом Роге, отслеживаем качество. Планируем развивать эту сеть.