Самосвалы будут ездить без водителей

Роботизированные большегрузные автомобили "Катерпиллер 793Д" начнут работать на Еристовском горнообогатительном комбинате до конца 2021-го. Самосвалы способны перевозить 220 тонн груза. Ездить будут в карьере без водителей. Команды и маршруты будут получать от диспетчеров.

Первые шесть машин должны поехать самостоятельно уже до конца этого года.

— Автоматизация предусматривает, что все указания машина начнет выполнять самостоятельно, — говорит гендиректор Еристовского ГОКА Кристофер Мэтью Социо. — Многие водители боятся, что потеряют работу. Это не так. Людей переучим работать по-другому. Получат новые умения, которые улучшат их работу. Не будет сокращений.

Автоматизация автомобилей будет проходить поэтапно.

— Система должна быть отшлифована и не давать сбоев. Потому что наш приоритет — безопасность, — добавляет менеджер. — Будет много функций, которые помогут предупредить разные ситуации. Машина будет останавливаться, если будем терять с ней GPS-связь или по дороге будет какое-то препятствие.

После налаживания работы роботизированных машин на Еристовском ГОКе, они начнут появляться на Полтавском горнообогатительном комбинате.

Еристовский комбинат имеет 15 автомобилей "Катерпиллер 793Д". Стоимость: $4-4,5 млн — более 110 млн грн.