Самострои стало легче узаконить

 
Ексклюзивы
1/5
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 378
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1260
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1080
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 630
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 864
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5778
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1719
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 423
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42582
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1143
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4032
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2790
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2214
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5184
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
2 Просмотров: 360
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
вторник, 26 февраля 2019 06:15

Самострои стало легче узаконить

  Комментировать

Министерство регионального развития утвердило порядок оформления частных домов, которые строили без необходимых документов. Это — механизм получения так называемой "строительной амнистии". Соответствующий закон президент подписал в апреле прошлого года.

— Из перечня документов, необходимых для легализации самостроев, убрали справку о соответствии месторасположения объекта требованиям государственных строительных норм, — говорит помощник юрисконсульта документ-сервиса "Юнидок" 35-летний Максим Ковальчук. — Раньше эту справку выдавали в Департаменте градостроительства и архитектуры. Получить ее было трудно, приходилось дополнительно заказывать топографическую выкопировку стоимостью 4 тысячи гривен. Надо было ехать в департамент и выстаивать огромные очереди. Там не всегда давали положительный ответ. Получить разъяснение по телефону теоретически можно было, практически - нет.

Отныне заявление на оформление дома можно подать по электронной почте.

— Строительную амнистию ввели, чтобы увеличить количество плательщиков налогов за недвижимость, — говорит Ковальчук. — Потому что за самострои никто не платил налоги.

"Строительная амнистия" распространяется на частные дома общей площадью до 300 квадратных метров, построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015‑го. Также — на здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 года.

Многоэтажки под действие амнистии не подпадают. Так же как и самовольно построенные гаражи на придомовых территориях.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самострои стало легче узаконить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

"Чи міг отримати по голові держаком від прапора": як у Криму пручалися окупації

Авиация Люфтваффе пришла в упадок из-за недостатка пилотов

Гюго предсказал независимое будущее Украины

Самое читаемое
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 42289
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 41647
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 28836
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 4 Просмотров: 23238
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 13437
Украина
В ДНК украинцев есть ген благотворительности
В ДНК украинцев есть ген благотворительности Просмотров: 18
Составили портрет типичного боевика
Составили портрет типичного боевика Просмотров: 18
"Все успевали — стреляли в ответ и одновременно варили суп"
"Все успевали — стреляли в ответ и одновременно варили суп" Просмотров: 45
Шестиклассник выиграл 37 олимпиад за 65 дней
Шестиклассник выиграл 37 олимпиад за 65 дней 1 Просмотров: 2232
На выборы пойдут две трети украинцев
На выборы пойдут две трети украинцев
Больше всего комментируют
25
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
9
"Великолепная реклама Украины для развития секс-туризма": сеть возмутил текст песни победительницы Нацотбора Евровидения
8
MARUV не поедет на Евровидение
4
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу
3
Победительнице Нацотбора Maruv для участия в Евровидение поставили условие
Голосов: 268
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua