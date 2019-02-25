Самострои стало легче узаконить

Министерство регионального развития утвердило порядок оформления частных домов, которые строили без необходимых документов. Это — механизм получения так называемой "строительной амнистии". Соответствующий закон президент подписал в апреле прошлого года.

— Из перечня документов, необходимых для легализации самостроев, убрали справку о соответствии месторасположения объекта требованиям государственных строительных норм, — говорит помощник юрисконсульта документ-сервиса "Юнидок" 35-летний Максим Ковальчук. — Раньше эту справку выдавали в Департаменте градостроительства и архитектуры. Получить ее было трудно, приходилось дополнительно заказывать топографическую выкопировку стоимостью 4 тысячи гривен. Надо было ехать в департамент и выстаивать огромные очереди. Там не всегда давали положительный ответ. Получить разъяснение по телефону теоретически можно было, практически - нет.

Отныне заявление на оформление дома можно подать по электронной почте.

— Строительную амнистию ввели, чтобы увеличить количество плательщиков налогов за недвижимость, — говорит Ковальчук. — Потому что за самострои никто не платил налоги.

"Строительная амнистия" распространяется на частные дома общей площадью до 300 квадратных метров, построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015‑го. Также — на здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 года.

Многоэтажки под действие амнистии не подпадают. Так же как и самовольно построенные гаражи на придомовых территориях.