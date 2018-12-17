Шахтеры протестовали под землей

Рабочие шахты "Лесная" во Львовской области три дня протестовали под землей. Требовали выдачи зарплаты. Задолженность еще за октябрь составляет 57 млн ​​грн.

В шахте на глубине 540 м находились 66 горняков.

10 выведены на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. Вечером 12 декабря остальные шахтеры тоже поднялись.

- Генеральный директор и администрация шахты убедили шахтеров, что не позднее пятницы погасят задолженность за октябрь, - говорит председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, 61 год. - В четверг в первую смену горняков посетил заместитель председателя Львовской ОГА Ростислав Замлинский. Объяснил, что никакого обещания о выплате задолженности по заработной плате до пятницы - не было. Именно поэтому шахтеры и не приступили к работе.

Шахтеры угледобывающих предприятий Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов уже бастовали в августе 2018 года. Длительное время не получали обещанные зарплаты и заявляли о готовности идти на Киев.