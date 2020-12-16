С главной елки сняли 58-килограммовую шляпу

"К какому празднику готовимся - Рождеству или Хэллоуину? Если ставите елку на святом месте, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой. Которая символизирует Рождество. А не ведьмацкой шляпой", — написал в Фейсбуке представитель Православной церкви Украины отец Иван Сидор.

Отреагировал на установку на Софийской площади Киева главной елки страны 10 декабря. Верхушку искусственного дерева высотой 31 м украсили 58-килограммовой шляпой. Пользователи в социальных сетях назвали его ведьмовской.

"Похожа на ту, которые носили герои фильмов о Гарри Поттере", — писали.

Через пять дней убор сняли. Вместо него вернут звезду.

- Шляпа символизировала сказку и была словно оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево. Это делали для детей, — говорит 62-летний Игорь Добруцкий, директор компании "Фолк Юкрейн", которая устанавливала елку. - В наше время нужна сказка. Хочется веселого и счастливого. Особенно на фоне коронавируса. Жалею, что сняли шляпу. Но должны были пойти на компромисс, потому что началось большое давление в соцсетях.

— Не думаю, что авторы идеи имели целью продвинуть что-то антихристианское. Однако это решение может быть интересно в других контекстах. Не годится для елки, — говорит председатель Патриаршей комиссии по делам молодежи Украинской греко-католической церкви Ростислав Пендюк, 44 года. - Звезда на ней символизирует Зарю, которая вела к месту рождения Божьего Сына. Инновации надо вводить не на праздничных деревьях, а в системе государственного управления.

Елку официально откроют 19 декабря.