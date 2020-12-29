Рынок земли заработает с июля

Закон о рынке земли Верховная Рада приняла 31 марта. С июля 2021-го можно будет ее продавать и покупать.

До 2024 года один покупатель может приобрести не более 100 га, затем — до 10 тыс. га. Первоочередное право на участки имеют люди, которые арендуют их сейчас. Иностранцы будут покупать, если это согласуют украинцы на референдуме. Дата его проведения пока неизвестна.

- Рынок земли необходим. Но принятый документ не годится, — говорит политолог Виктор Таран, 42 года. — Земля — это средство перезапуска экономики. Закон не решает проблемы создания малого и среднего бизнеса, не стимулирует производство в сельском хозяйстве. Нет земельного банка, который мог бы стать одним из инструментов социальных гарантий государства. Подобные учреждения есть в Германии, Франции.

Закон стоит пересмотреть. Иначе землю разворуют.

— Опасения фермеров воплотятся в реальность. Земли раскупят агрохолдинги, с которыми мелкие предприниматели не смогут конкурировать финансово, — продолжает Таран. — Продавать землю иностранцам можно после того, как они объяснят, что хотят там строить. Если будут строить высокотехнологичные предприятия и нанимать на работу украинцев — это хорошо. Если же агрохолдинги будут ставить большой комбайн, где будет работать один человек — отдавать землю нельзя.