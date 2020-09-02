Роженицам начали выдавать деньги

С 1 сентября роженицам вместо "пакета малыша" начали давать одноразовую денежную помощь — 5 тыс. грн. Средства начисляют на карточку Приватбанка.

После рождения ребенка родители должны заключить договор с банком об открытии социальной карты и счета со специальным режимом использования. Далее следует обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Там написать заявление и предоставить копии свидетельства о рождении ребенка, вида на жительство или удостоверения беженца, идентификационного номера, справки из роддома о неполучении "пакета малыша". Документы можно отправить по почте.

Средства позволяют потратить на протяжении года, но только в магазинах для детей и рожениц.

— Для большинства помощь на ребенка лучше получать деньгами, чтобы по своему усмотрению решить, что надо покупать, а что нет, — говорит экономист Александр Охрименко, 56 лет. - Однако есть риск, что со временем эту помощь перестанут предоставлять. Во времена Виктора Ющенко ее тоже давали в деньгах, а впоследствии прекратили. Поэтому, кроме разовых выплат, надо больше внимания уделять выплатам в течение трех лет после рождения ребенка. На сегодня это - 41,3 тысячи гривен.

Выдавать "пакеты малыша" начали с 1 сентября 2018 года. Содержали памперсы, пеленки, одежду, шапочки, игрушки. В начале 2020-го в Украине образовался дефицит пакетов, потому что не был проведен тендер на избрание фирмы, которая должна их закупать. В некоторых областях давали те, которые остались с прошлых лет. В других оформляли справку, которую надо было нести в управление социальной защиты. Там обещали выдать пакет, когда появится.