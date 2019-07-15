Россию не наказали за катастрофу боинга

- Тот ужас до сих пор не могу забыть. С неба на город и окрестности падают тела детей, вещи. Все местные бегают, ищут, - говорит 33-летняя Оксана Денисенко из города Чистяково Донецкой области, до 2016-го - Торез. Вспоминает, как 17 июля 2014 года за городом упал боинг.

Пассажирский самолет принадлежал компании Малайзия Эйрлайнс. Вылетел из столицы Нидерландов Амстердама в малайзийский город Куала-Лумпур. На борту было 298 человек. Воздушный коридор пролегал над Украиной, в частности над оккупированным Донбассом.

В 16:00 над городом Торез самолет сбили российские боевики. Попали ракетой зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны "Бук". Боинг разорвало. Его обломки, тела пассажиров, их вещи засыпали город Торез и соседние села.

- Я по дому хлопотала, каквдруг звонит подруга. Говорит, что с неба трупы падают, - продолжает Оксана Денисенко. - Соседям на крышу один упал. Мы не знали, что делать, собирались вокруг тел. Вдруг у всех исчезла мобильная связь.

Пропагандистские российские телеканалы сообщили, что боевики сбили украинский военный транспортный самолет Ан-26. Когда осознали, что упал пассажирский самолет, все видеоматериалы удалили.

- Боевики собрали местных там, где упал самолет, - говорит Оксана. - Хотя там и так пол-села было. Приказали звонить друг другу и рассказывать, что упал украинский военный самолет. Говорили, что всех нас будут прослушивать. Сами паниковали, приказали нам собирать останки тел по всему городу. Некоторые наши еще и рады тому были. Собирали вещи, хвастались, что имеют брендовую одежду и косметику из Европы. Я после этого с подругой почти не общаюсь.

Выезды из города закрыли. Боевики заминировали поля, чтобы местные не убежали с доказательствами.

- К нам приехало их руководство и некоторые журналисты. Ходили, спрашивали. Это было страшно, я даже детей на улицу не пускала. После этого мы друг с другом почти не общаемся, потому что не знаем, кто рядом живет.

Падение боинга расследовала совместная следственная комиссия. В нее вошли специалисты из Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов. Установили, что самолет сбили из установки 53-й зенитно-ракетной бригады России, базирующейся в Курске. 19 июня 2019 года прокуратора Нидерландов назвала четырех подозреваемых в катастрофе.

Россия отказалась от участия в расследовании. Продолжает утверждать, что не имеет никакого отношения к катастрофе самолета.

- Чтобы привлечь Россию к ответственности, нужно закончить расследование, - говорит 64-летний Сергей Толстов, эксперт по внешней политике. - Пока есть выводы комиссии, но нет приговора и доклада нидерландского следствия. Дальнейшая перспектива дела неизвестна. Все зависит от того, как правительства других государств будут действовать в отношении России и какой политический вес предоставят этому решению.

Члены пятисторонней группы требуют от России признать вину и выплатить компенсации всем пострадавшим. Была инициатива создания трибунала, который мог бы принять политическое решение о результатах следствия. На сегодняшний день решение не принято.