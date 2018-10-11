Россияне вернулись в 1994 год

Больше половины россиян считают, что впереди их ожидают трудные времена, свидетельствует опрос социологов. В последний раз ожидания были настолько тревожными в 1994 году.

Экономический пессимизм жителей РФ начал резко расти весной этого года сразу после выборов президента. С 2019-го их ожидает повышение налогов, пенсионного возраста и жилищно-коммунальных тарифов.

— Под крышкой все больше пара. Недовольство растет. Но у людей практически нет инструментов, чтобы его выразить. Поэтому на выборах в сентябре (избирали губернаторов, мэров и депутатов разных уровней. — ГПУ) в ряду регионов голосовали за кого угодно, лишь бы не за властную "Единую Россию" и кандидатов от нее, — говорит "Радио Свобода" социолог 35-летний Григорий Юдин. — Ломается схема, по которой люди планировали жизнь. Это порождает неуверенность в завтрашнем дне. Но с вилами выходить никто не будет, конечно.