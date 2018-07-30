Россияне учили боевиков в военной академии

Международное волонтерское сообщество "Информнапалм" опубликовало расследование, которое свидетельствует об обучении боевиков с Донбасса в военных академиях России.

Как доказательство показали фото, выложенные в соцсети боевиком ДНР Андреем Гринченко с позывным "Зверь". На них пророссийские террористы из 7-й отдельной мотострелковой бригады сняты в военном самолете РФ и аудиториях, столовой Михайловской военной артиллерийской академии, что в Ленинградской области.

— К войне на Донбассе Россия начала готовиться с 2013 года, — говорит российский журналист Аркадий Бабченко, 41 год. — В военном университете минобороны РФ, в частности, проводили курсы для штатных военных священников. Знакомили с основными тенденциями развития вооруженных сил, тактикой и стратегией.