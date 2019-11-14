Россияне судили шестерых крымских татар

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону судил шестерых крымских татар. За участие в исламском движении "Хизб-ут-Тахрир" в тюрьму на 19 лет отправили Муслима Алиева, Инвера Бекирова - на 18 лет. Эмир-Усеин Куку и Вадим Сирук получили по 12 лет. Также к семи годам приговорили Арсена Джеппарова, к восьми - Рефата Алимова.

"Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая партия, имеющая целью объединение мусульман. В России ее членов арестовывают по обвинению в терроризме. В Украине она разрешена. После аннексии полуострова начали преследовать сторонников партии среди крымских татар. Задержали 55 активистов.

- Приговор незаконный и необоснованный, - говорит Айдер Азаматов, адвокат осужденного Джеппарова. - У нас есть месяц для подачи апелляционной жалобы, мы получим полный текст приговора. Посмотрим, на что суд ссылался, вынося его. Какие доказательства учитывал, а какие - нет.