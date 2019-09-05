Российскому танкисту дали 15 лет тюрьмы

Танкиста батальона "Август" незаконной организации ЛНР 46-летнего Руслана Гаджиева признали виновным в участии в ведении агрессивной войны, участии в террористической организации и теракте, который привел к гибели людей. Апелляционный суд Донецкой области назначил гражданину России 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Гаджиев родом из села Левокумское Ставропольского края РФ. Его задержали 10 декабря 2014-го в российском Ростове-на-Дону за вождение пьяным на угнанном авто.

- Чтобы избежать уголовной ответственности, я согласился помочь в обслуживании военной техники, которую отправили из российского Донецка в город Красный Луч Луганской области, - рассказывает на суде Гаджиев.

25 января 2015 года россиянин на танке Т-64-Б атаковал высоту 307,5 под Санжаровкой в Донецкой области, установило следствие. Тогда четыре экипажа наемников внезапно ворвались на высоту. В ближнем бою украинские пехотинцы отразили атаку - было уничтожено три танка противника, один поврежден. Из врагов выжил только Гаджиев. С нашей стороны погибли восемь и стали инвалидами двое воинов.

Гаджиев признал вину и раскаялся. Суд также постановил россиянину заплатить 2 622 735 грн за уничтожение военного имущества украинской армии.

До вступления приговора в законную силу Руслан Гаджиев будет находиться под стражей в Бахмутском учреждении исполнения наказаний №6 в Донецкой области. Его историю передали в Гаагский уголовный суд. Здесь собирают доказательства ведения Россией агрессивной войны против Украины.