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пятница, 26 июля 2019 00:35

Российский суд отклонил апелляцию Павла Гриба

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Российский верховный суд 23 июля оставил в силе приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу, 21 год. В марте его лишили свободы на шесть лет. По версии следствия, Павел будто бы подговаривал школьницу из города Сочи устроить теракт на выпускном вечере.

Судья отклонил аргументы защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Гриба.

Украинца похитили в Беларуси 24 августа 2017 года и тайно перевезли на территорию РФ.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, 58 лет, не встает с кровати в следственном изоляторе оккупированного Симферополя.

— Он не смог ко мне выйти из камеры в медсанчасти. Причина - острая боль из-за защемления нерва. Родные срочно передают обезбаливающее, — говорит адвокат Алексей Ладин.

Бекирова задержали 12 декабря 2018-го. Россиские власти подозревают его в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Автор: Руслан ГРИШКО
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