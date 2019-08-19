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вторник, 20 августа 2019 00:46

Российские танки воевали в Иловайске

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Группа английских расследователей "Форенсис архитектур" обнаружила российские танки Т-72Б3 на Донбассе. Данная бронетехника воевала в боях за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года.

Эти танки на вооружении только российской армии.

Расследователи получили многочисленные снимки со спутников, на которых зафиксированы колонны российской военной техники на территории Украины. Также они воспользовались специальным программным обеспечением, благодаря которому можно было быстро проанализировать 2500 ч. видео, опубликованных в интернете в период боев.

Т-72Б3 изготавливают в городе Нижний Тагил Свердловской области России с 2011 года. Такие бронемашины имеют на вооружении российские десантники и внутренние войска.

Обнаруженные данные украинская власть использует в качестве доказательств при рассмотрении иска Украины против России в Европейском суде по правам человека.

Автор: Руслан ГРИШКО
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