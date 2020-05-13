Российские снайперы убили отца четырех детей

Штаб Объединенных сил опубликовал видео, на котором снайперы Федеральной службы безопасности России 27 февраля убивают украинских бойцов. Ролик снимали сами же боевики, но он попал в интернет.

Командир группы снайперов имеет позывной "Сокол", другие два снайпера — Александр Петров по прозвищу "Русак" и "Макар". На видео идут в защищенную позицию, стреляют в украинских защитников под прикрытием работы автоматчиков. Убивают сержанта 46-летнего Владимира Федченко из 93-й бригады "Холодный Яр".

— Владимир родился в селе Нещеретове Белокуракинского района, защищал родную Луганщину от оккупантов, — говорят в 93-й бригаде.

У Владимира Федченко остались жена и четверо детей.