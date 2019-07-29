Романа Вирастюка оперировали 20 часов

- А зачем жить, если не гореть? - говорил чемпион Украины по толканию ядра 51-летний Роман Вирастюк. 29 июля его похоронили на Аллее славы в Ивано-Франковске, откуда был родом. Накануне попрощались на столичном стадионе "Олимпийский".

У Романа Вирастюка было больное сердце. 11 июля разорвалась аорта. Ему сделали операцию, которая продолжалась 20 часов.

- Ему ежедневно делали диализ, потому что почки не работали. До 11-й процедуры все было нормально. Вдруг пошел полный сбой. Внутренние органы то запускались, то отказывали. Рома все время был в сознании, - рассказывает младший брат 45-летний Василий Вирастюк. Он - обладатель титула "Самый сильный человек мира". - Последние полгода он звонил маме каждый день. Мне часто звонил. Говорил: "Васек, давай чаще встречаться".

Роман Вирастюк толкал ядра с 12 лет. Был в составе молодежной сборной СССР по легкой атлетике. 17 раз становился чемпионом Украины. Был участником трех Олимпийских игр.

Оставил спорт 37-летним. Руководил Главным управлением по делам молодежи и спорта Ивано-Франковской обладминистрации. На телевидении вел программы "Олимпийские страсти" и "День Олимпиады". С 2016-го возглавлял департамент олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта.

- Материальное в этом мире ничего не значит. Когда лежишь в больнице, а из тебя торчит куча проводов и трубок, думаешь: "Боже, каким я был дураком". Считал, у меня в жизни столько проблем, а оказалось, что их нет, - говорил спортсмен в прошлом году после операции на сердце.

У Романа Вирастюка остались жена Ирина, сыновья Роман и Иван.