Родственники спрашивали, что подарить дочери. Говорила - школьные принадлежности

- В нашей семье деньги зарабатывает муж. Я в декрете по уходу за ребенком, - рассказывает 33-летняя Инна Цуркан из оккупированного города Енакиево Донецкой области. - Получаю 716 гривен ежемесячно на сына. Воспитываем шестилетнюю дочь. В этом году окончила первый класс. В основном деньги тратим на еду. Семейный бюджет с зарплатой мужа выходит 4650 гривен.

Помогают родители. Они получают зарплату и пенсию в ДНР, ездят за украинскими выплатами. Каждое воскресенье дают по 500 гривен или покупают еду детям.

- За продуктами ходим на рынок. Там всегда свежие овощи и фрукты, можно поторговаться, - рассказывает Инна Цуркан. - Мясо покупаем утром - чтобы свежее. Ежемесячно на него тратим 500-600 гривен. Детям готовлю паровые котлеты из филе. Мужу покупаю курицу.

Говядину и свинину не берем. Они очень дорогие, - добавляет Инна. - В супермаркеты ходим за крупами, хлебом и конфетами. Почти все товары - местного производства. Детям очень нравится "Контик".

В апреле 2015 года в Донецке на базе захваченной кондитерской фабрики экс-регионала Бориса Колесникова "Конти" боевики создали "ДонКо". Продают известный шоколад "Дольче", батончики "Джек", конфеты "Золотая лилия" и десерт "Бонжур".

- Донецкие конфеты вкусные, но в них очень много сахара. Когда родители уезжают в Мариуполь за пенсией, заказываем "Рошен". Едим их на особые праздники, - говорит Инна. - Самые дешевые цены - в "Первом республиканском супермаркете". Его создали на базе бывших "АТБ". Там фрукты одни из самых дешевых. Бананы на рынке стоят 37,5 гривны, а в этом супермаркете - 28,75. Покупаю по три-четыре килограмма. Делаю детям пюре из них.

В Енакиево несколько лет назад открыли супермаркет "Авоська". Его также национализировали и создали на базе существующей "Бруснички". Этот магазин лучше. У них есть своя пекарня, ежедневно делают свежий хлеб, булочки и пирожки. Готовят собственные торты. Средняя цена - 125 гривен за килограмм. Есть большие мясной и сырный отделы. Цены на некоторые овощи дешевле, чем на рынке. За молодую капусту могу отдать здесь 16 гривен, на рынке - 20-25, редис в "Авоське" - 20, на рынке - 22 гривны. Только за одними овощами и фруктами бегаешь по городу час, чтобы найти самую низкую цену. Экономим почти на всем.

В 2018 году цены на курятину в ДНР поднялись на 5 грн. Оккупационные власти ввели пошлины на ввоз мясной продукции из России и соседнего Луганска.

- Местные сосиски вообще не берем. Самая дешевая вареная колбаса стоит 47,5 гривны. Тогда как тушка курицы - 56,25 за килограмм, - объясняет Инна Цуркан. - Когда дочь ходила в школу, один раз питалась там. С собой всегда даю яблоко. Один килограмм - 25 гривен на базаре.

Ежемесячно на канцтовары, подарки учителям тратим минимум 600 гривен. Когда ребенка собирали в первый класс, с каждой зарплаты мужа откладывали по 200. Спрашивали родственники, что подарить на день рождения дочери, отвечала - надо школьные принадлежности. Так мы сэкономили на портфеле, туфлях и спортивной одежде. Моя знакомая только на костюм и туфли потратила пять тысяч. Два года перед школой экономила, чтобы все необходимое купить.

- Одежду покупаем в Харцызске. Там большой выбор и дешево, - рассказывает 25-летняя Александра Коваленко из города Снежное Донецкой области.

- Ехать за вещами час. Билет стоит больше 40 гривен в оба конца. Эти деньги окупаются, потому что в нашем городе, например, зимнюю куртку можно купить за 2 тысячи гривен, в Харцызске – за 1,3 тысячи. Продавцы привозят вещи из Ростовской области. Кто-то заказывает на Алиекспресс (китайский онлайн-магазин. - ГПУ). Одежда тогда получается еще дешевле. За доставку отдаешь 200-300 гривен. Но ждешь около двух месяцев.

Большой выбор женской одежды - в секонд-хенде. С хорошей скидкой можно купить джинсы и кофту известных брендов. Мужского ассортимента в таких магазинах очень мало.

Популярны комиссионные магазины и продажи в социальных сетях.

- Когда дочь подросла, продала всю ее одежду в "ВКонтакте" (социальная сеть, запрещенная в Украине. - ГПУ), - говорит 27-летняя Наталья Бойко из Луганска. - На вырученные деньги мы питались с ней неделю. Детские товары можно найти в комиссионках. Просят, чтобы вещи были выстиранные. Много не дают. За штаны хорошего качества - 100 гривен. Эти деньги можно потратить на боле чем шесть литров молока.

Популярны сигареты из Армении

Покупать алкоголь и табак в оккупированном Луганске местные отказываются. Жалуются на их качество.

- Я получаю 1,2 тысячи гривен пенсии, - рассказывает 57-летний Анатолий Мирошников из Луганска. - Из них на сигареты трачу 200 гривен ежемесячно. Покупаю армянские, так как они лучшего качества, чем здешние или российские. Одна пачка стоит 30 гривен. Когда курил донецкие сигареты, постоянно кашлял. Для эксперимента купил эти. Даже запах дыма приятный.

Самая дешевая пачка сигарет в ЛНР стоит 10,41 гривны.

- С алкоголем такая же ситуация, - продолжает Анатолий. - По акции в супермаркете пол-литра водки можно купить за 37 гривен. Но в Украине пол-литра нормальной стоит 80. Однажды соседи-алкоголики купили две бутылки. Напились так, что их едва спасли. С того разу ее не пьют. Перешли на вино за 45 гривен пол-литра.