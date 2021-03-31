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четверг, 01 апреля 2021 07:55

Реальное количество больных занижено

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1201 пункт вакцинации работал на конец марта. Прививки индийским препаратом "Ковишилд" делают 2853 врача и медсестры. Тех, кто старше 80 лет, обзванивают из больниц, спрашивают согласие на вакцинацию. Уколы получают работники первичного звена медицинской помощи, семейные врачи. Вакцинируют и мобильные бригады.

- Многие украинцы уже переболели и имеют защиту от вируса, - говорит 65-летняя Алла Мироненко, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Льва Громашевского. - В Киеве порог заболеваемости гриппом превышен более чем на 20 процентов, хотя в этом году его эпидемии нет. Это значит, что людям с нетяжелым течением ковида ставят диагноз острая респираторная вирусная инфекция или грипп. Тесты не делают.

Защита от инфекции, полученная естественным путем, формирует полноценный иммунитет. Антитела точно есть у пациентов, переболевших ковид в тяжелой форме. У людей, перенесших вирус легко, их может не быть. Но они имеют клеточный иммунитет в носоглотке.

25 марта в Украину привезли 215 тыс. доз китайской вакцины "Коронавак" из оговоренных 1,9 млн. Препарат начнут использовать в начале апреля, после 10-дневной лабораторной проверки. Интервал между дозами - 24 дня.

- Неплохой препарат. Создан по технологии, разработанной 70 лет тому назад. На основе клетки вирус вырастили и убили. В организме иммунная система его распознает и формирует защиту, - продолжает Алла Петровна. - "Ковишелд" - новая разработка. Как по мне, традиционная технология лучше. Потому что проверена.

До конца июня Украина получит около миллиона доз американского препарата "Пфайзер".

- Есть подтверждение от глобальной инициативы по распределению вакцины "Ковакс", - говорит главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, 40 лет. - Препарат будет поставляться траншами. Конкретные даты трудно назвать.

С 24 февраля по 31 марта от коронавируса вакцинировали более 231 тыс. украинцев. Два человека получили повторную дозу.

На 30 апреля в красной зоне карантина оказались Киев и 10 областей - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская.

В желтой зоне Херсонщина, остальные регионы - в оранжевой.

- Через две-три недели можем иметь до 25 тысяч больных в сутки, - говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 45 лет. - На прошлой неделе зафиксировали на 13 тысяч больше больных, чем в позапрошлом. Более половины мест - заняты. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Одесской, Николаевской и Житомирской областях.

В регионах занижают реальное количество больных, чтобы избежать тотального карантина, говорит медицинский директор сервиса Docradar, министр здравоохранения 2014 года Олег Мусий, 55 лет:

- Этому есть доказательства. 27 марта Ривненская, Черкасская и Черниговская области попали в красную зону. Всего их стало 13, и это означало, что в стране нужно вводить локдаун. Через полдня эти регионы убрали. А потом Черниговскую повторно добавили. Это манипуляции Минздрава и Кабмина.

Общенациональный локдаун нужно было объявлять давно. Но жесткий карантин будет означать, что власть должна компенсировать украинцам простой. Она этого делать не хочет. Всю ответственность перекладывают на регионы.

Спад третьей волны будет после Пасхи 2 мая.

- Более ощутимо болезнь ослабнет до осени, - добавляет Олег Степанович. - До тех пор большинство переболеет, появится коллективный иммунитет. Вакцинация слабая, не поможет его получить.

Автор: Анна ОРЕЛ
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01
апреля

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