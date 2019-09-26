Разминируют третий рубеж обороны

В зоне боевых действий на Донбассе заминированы 700 тыс. га земли. Больше всего взрывоопасных предметов в так называемой серой зоне.

Минные поля занимают 560 тыс. га в Донецкой области и почти 120 тыс. - на Луганщине.

- Эти цифры приблизительные. Определены на основании данных от групп разминирования и международных неправительственных организаций, проводящих нетехническое обследование, - говорит Виктор Кузьмин из инженерных войск Вооруженных сил. - В зависимости от сезона на этих территориях работают не менее 50-60 групп разминирования на втором и третьем рубежах обороны. Первую линию пока не разминируют, поскольку она находится под постоянными обстрелами боевиков.

За весь период боевых действий группы разминирования очистили более 4,5 тыс. га, 1600 километров дорог. Обезвредили более 260 тыс. единиц взрывоопасных предметов.

С начала войны 1064 украинские воина получили минно-взрывные травмы. 234 воина погибли. Также на минах подорвались 270 мирных жителей, среди них 27 детей.