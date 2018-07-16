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вторник, 17 июля 2018 00:40

Разбились два самолета

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Два легкомоторных самолета упали в Роменском районе Сумщины 13 и 15 июля соответственно. Обрабатывали поля. Пилоты погибли.

Первый самолет упал около села Мыколаевка. Второй — между селами Зарудье и Погожая Криница, в 35 км от предыдущей катастрофы.

— Люди слышали, как второй самолет гудел над селом. Но звук падения никто не слышал. Взрыва и пожара не было. Самолет лежит сейчас кверху колесами. Возле него дежурят пожарники, — говорит сельский председатель Зарудья Любовь Ярошенко, 51 год. — Местные предприниматели опрыскивают поля тракторами. С воздуха это делают только большие компании. Они здесь имеют часть земель. Но чьи именно участки обрабатывали, никто не разглашает. Крестьяне обеспокоены. Такая неуправляемая машина может и на дом упасть.

В полиции открыли осуществление о нарушении правил воздушных полетов.

— Первый пилот зацепился за линию электропередач. Что произошло со вторым, выясняем. Оба были из Николаева. Однолетки — 54 года, — говорит Эльвира Биганова, 45 лет, спикер полиции Сумщины. — Работали ли они в одной компании, выясняем. Подобные катастрофы в этом году фиксируем впервые.

Автор: Ирина БАБЕНКО
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