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вторник, 14 мая 2019 00:25

Рассекретили документы Украинской Народной Республики

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Около 350 документов о деятельности Украинской Народной Республики рассекретил архив Службы внешней разведки Украины. Это дипломатические бумаги, приказы, резолюции, письма, фотографии и финансовые документы.

Бумаги касаются деятельности УНР 1920-1930 годов. До сих пор они были недоступны для широкой общественности. Материалы освещают деятельность эмиграционного Правительства УНР, переписку руководства и мероприятия по восстановлению казачества в Украине. Некоторые из них свидетельствуют о состоянии и деятельности Военной организации и образованных военных формирований.

— Ориентировочно в архивах хранится до 15 тысяч дел периода 1917-1991 годов. Известно, что там есть документы, касающиеся эмиграции 1917-1921 годов, выездов после Второй мировой. Важно показать широту охвата этих бумаг, узнать новые имена и истории. Чтобы полноценно пользоваться материалами могли не только несколько уполномоченных людей, а все, кто этим занимается и интересуется, — говорит архивист Игорь Кулик, 35 лет.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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