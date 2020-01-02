Ранняя диагностика рака станет бесплатной

В этом году в Украине введут программу бесплатного обследования на онкозаболевания на ранних стадиях. Национальная служба здоровья Украины оплатит больницам эти услуги. Выделили около 1 млрд грн.

Основанием для обследования будет возраст пациента. Диагностику на рак груди и прямой кишки будут назначать людям старше 40 лет. На онкозаболевания матки, пищевода, мочевого пузыря и легких, - тем кому от 50. Диагностику будут проходить только по направлению врача.

Обследование могут проводить медицинские учреждения, которые имеют современную аппаратуру и соответствуют требованиям НСЗУ, говорится в программе.

- Украинцы часто обращаются к врачам, имея уже запущенные формы онкозаболеваний. Это влияет и на уровень выживания, и на стоимость лечения. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов у пациента успешно его вылечить, - отмечают в НСЗУ.

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. Ежегодно у около 140 тыс. украинцев выявляют онкозаболевания.