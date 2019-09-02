Ракеты "Ольха" летят на 130 километров

31 августа провели третьи стрельбы из модернизированного ракетного комплекса "Ольха-М". Испытания прошли на полигоне в селе Тузлы Татарбунарского района Одесской области.

Комплекс разработан в Киеве в конструкторском бюро "Луч" в сотрудничестве с 15 государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

Первая версия "Ольхи" с дальностью полета до 70 км принята на вооружение в конце 2018 года. Более далекобойную модификацию ракеты с дальностью до 130 км - "Ольху-М" впервые испытали в апреле. О более ранних испытаниях версии ракеты с кассетной боевой частью неизвестно.

- Они очень нужны и показывают себя как эффективное оружие, - говорит бывший министр обороны Степан Полторак, 54 года.

Испытания продлятся до октября. В случае успеха - производство ракет будут осуществлять в Украине по замкнутому циклу.