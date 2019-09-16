Пятеро бойцов погибли за полмесяца

С 10 по 15 сентября российские оккупационные войска 112 раз обстреляли украинских военных. Убили пятерых воинов, 11 получили ранения, двое имеют боевые травмы.

11 сентября от пуль снайперов под Павлополем Волновахского района Донецкой области погибли двое морских пехотинцев. Пытаясь вытащить раненого матроса 21-летнего Александра Линчевского, пулю в голову получил прапорщик Николай Обуховский, 32 года. Погибли оба.

Бойцы служили в 1-м батальоне 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. Александр родом из села Матусов Шполянского района Черкасской области. Остались родители, братья и сестры.

Николай родом из села Великая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области. Остались мать, сестра, жена и 2-летняя дочь.

— Говорила ему: "Сынок, не уходи", а он повторял: "Я вернусь живой. И до 80 лет буду жить", - говорит теща Николая Ирина Тарадецкая, 56 лет.

Боец 45-летний Валерий Шатурский из батальона "Донбасс" Национальной гвардии погиб 12 сентября в результате вражеского обстрела.

Младший сержант, имел позывной "Череп". Родом из Херсонщины. Похоронили бойца в Мариуполе, где живет семья.

13 сентября снайпер оккупантов застрелил майора Вооруженных сил Украины 34-летнего Михаила Цимбалистого. Военный родом из села Увисла Гусятинского района Тернопольской области. Его отец и брат — военные, подполковники. Похоронили Михаила на Микулинецком кладбище в Тернополе.

14 сентября в Харьковском военном госпитале скончался 26-летний Максим Кондратюк. Старший сержант подорвался на мине 10 сентября. Родом из города Красилов Хмельницкой области. Служил в 8-м отдельном полку спецназначения. Остались родители, жена и 3-летняя дочь.