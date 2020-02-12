Пропавших во время Второй мировой войны ищут на сайте

В Украине запустили сайт martyrology.org.ua, где можно искать пропавших или узнавать информацию о погибших во время Второй мировой войны людей.

Сайт использует базу документального фонда Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Сейчас имеет 313 тысяч документов и 258 тысяч записей о погибших и пропавших. Есть похоронки, удостоверения, фотографии, письма. Выдают информацию о захоронении разыскиваемых.

— Это первый в постсоветских странах подобный веб-ресурс. Собраны документы, которые были в районных военкоматах, - рассказывает работница музея Наталья Филатова, 62 года. — Понадобится тем, кто интересуется судьбой и местами захоронения своих родных, призванных с территории Украины или похороненных здесь. Поможет выяснить правду в случаях путаницы с именами или географией, когда бойца было трудно идентифицировать из-за ошибки командира части или работника военкомата.

Портал пока работает в тестовом режиме и ведет поиск в Киевской и Житомирской областях. Работают над Винницкой. Данные постоянно дополняются и обновляются.