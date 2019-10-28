Программа развития молодежи стартовала в 19 интернатах

22 октября начался новый этап Программы развития молодежи. Образовательный проект помогает выпускникам школ-интернатов подготовиться к внешнему независимому оцениванию и поступлению в вузы. Программа поддерживает 19 школ-интернатов в 10 областях Украины, где учатся более 1500 старшеклассников. Проект с 2015 года реализуют компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина" и общественный союз "Освитория".

Официальное открытие этапа состоялось в Ананьевской общеобразовательной школе-интернате I-III ступеней Одесской области. Заведение присоединилось к проекту в этом учебном году.

— Расширяем географию проекта и радушно приветствуем пять новых присоединившихся школ-интернатов, — говорит Андрей Бублик, директор по связям с общественностью компании "Кока-Кола Бевериджиз Украина". - Наша цель - помочь самой уязвимой и наименее защищенной молодежи получить доступ к образованию и профессии, обеспечить лучшее будущее.

В рамках проекта образовательные учреждения оборудуют компьютерными классами для онлайн-обучения. Детям предоставляют доступ к учебным вебинарам и онлайн-курсам по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, английскому языку и биологии. Школьники проходят вебинар по профориентации, чтобы определиться с будущей профессией.

— Нас впечатляют и вдохновляют результаты прошлого года — 88 процентов выпускников интернатов, где действовала программа, поступили в вузы. Профориентация по тесту "Magellano университет" помогла 65 процентам выбрать профессию по призванию, - говорит председатель "Освитории" Зоя Литвин.

Дирекции школ-интернатов подают заявки на участие в проекте. Организаторы выбирают образовательное учреждение в открытом конкурсе. Ключевой момент - количество выпускников.

— Верим, что программа развития молодежи поможет ученикам лучше подготовиться к внешнему независимому оцениванию и поступить в вузы. Поэтому педколлектив охотно присоединяется к сотрудничеству ради будущего воспитанников, — говорит Людмила Кириллова, директор школы-интерната в Ананьеве.

Организаторы программы планируют расширить географию проекта и привлечь новые учебные заведения.

Дети учатся в игре

Подготовка школьников в рамках программы развития молодежи происходит на сайте iLearn.

— Это уникальная платформа, не имеющая аналогов в Украине, — говорит менеджер по реализации программы Ирина Плешакова. — Во время регистрации на платформе пользователь получает уникальный код и становится участником программы. За просмотр вебинаров и прохождение онлайн-курса получает виртуальную валюту — вчибакси. Их можно тратить на подарки в нашей программе.

Пользователи выбирают виртуального героя, могут его улучшать и обновлять полученные вчибаксы. Ученики, которые достигли наивысшего уровня, участвуют в розыгрыше сувенирной продукции от компании "Кока-Кола" и главного приза — Apple MacBook. Геймификацию обучения на платформе iLearn ввели в прошлом году. Это в четыре раза увеличило количество участников и мотивировало выпускников участвовать в вебинарах и онлайн-курсах.

— Современное онлайн-образование — это коротенькие интересные лекции на 5-7 минут. Их разрабатывают учителя с опытом подготовки детей к внешнему независимому оцениванию. При создании курса учитываем потребности нового поколения. Добавляем хорошую визуализацию, все происходит в интересной интерактивной форме, — говорит Ирина Плешакова.