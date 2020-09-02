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четверг, 03 сентября 2020 07:26

"Профессия учителя стала опасной, как у шахтеров"

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- В случае выявления болезни у школьника ребенка должны изолировать. Это предусматривают нормы, утвержденные Минздравом, - говорит образовательный эксперт Виктор Громовой, 54 года. Рассказывает о работе школ в условиях пандемии.

Как в школах смогут выявить болезнь?

- Эти рекомендации противоречивы. Педагоги не имеют квалификации медика. Да и те не могут без исследований что-то диагностировать. Поэтому это будет на усмотрение, стихийно. И из-за этого могут возникать споры с родителями. Потому что те должны забрать ребенка из школы и обратиться к семейному врачу.

Кто определяет, будет обучение в классе или дистанционно?

— Это зависит от четырех зон заболеваемости. В красной может быть лишь дистанционное. В оранжевой и желтой допускают вариант смешанного.

Учебные заведения готовы к смешанному обучению?

— Для такой формы занятий необходимо технически оснастить школы. Когда учитель говорит, что его старенький ноутбук "умер" еще весной, кто-то должен купить этот рабочий инструмент. Или по крайней мере предложить вариант льготного приобретения.

Работают ли над такими программами в Украине?

- Ни одной не знаю. Лет 20 тому назад турки такое ввели. Каждый их учитель мог за полцены купить ноутбук. Я имею много фотографий, где в школьных округах США выдают ноутбуки малообеспеченным, и там этот вопрос решили еще в марте-апреле.

Не говорю уже о нашем покрытии интернетом. Во многих районах оно слабое.

В красных эпидзонах продлили каникулы. Будут ли успевать дети и учителя за учебными планами?

- Неделю или две можно наверстать. Если пару месяцев, то надо готовить план Б. В переполненных классах столичных школ, где по 36 учеников, сейчас идеальная среда для вспышки эпидемии. Классы надо делить, искать дополнительные помещения. Арендовать бизнес-центры возле заведений.

То есть одна из самых главных проблем — это деньги?

— И финансирование, и нормативные документы надо приводить в порядок. Например, у нас до сих пор поурочная система оплаты труда. Учитель провел урок - ему оплачивают. Смешанное обучение - это же другая модель. Учитель работает по сути в режиме полного дня. А если это индивидуальные консультации?

Повлияет ли карантин и эпидемия на изменение образовательных подходов?

- В мире это уже происходит. Карантин стал поводом для инвестирования в образование, в новое образовательное пространство, в индивидуализацию обучения, в уменьшение количества учащихся. Все это пойдет на пользу. Профессия учителя стала такой опасной, как у шахтеров.

Даже в отсталых странах пошли на позитивные изменения. Думаю, со временем жизнь заставит и в Украине это сделать, даже при нынешнем уровне некомпетентности власти. Иначе учителя разбегутся и учеников некуда будет деть. Производство будет останавливаться.

Автор: Ольга МНИШЕНКО
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Дата
03
сентября

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